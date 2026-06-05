Recentemente, Lorena usou as redes sociais para contar que foi vítima de um abuso sexual na infância. O autor do crime teria sido um homem com quem Mônica se relacionava e passou a morar com a família.

Lorena compartilhou a decisão em seu perfil nas redes sociais hoje. Ela compartilhou um comunicado oficial emitido por sua equipe jurídica, em que diz estar entrando com medidas judiciais nas esferas cível e criminal contra a mãe.

Lorena descreveu o homem como "agressivo e usuário de drogas". Além de ter abusado dela, ele também teria tido atitudes suspeitas com sua irmã e amigas, também menores de idade.

Monica negou as acusações. Nas redes sociais, ela acusou Lorena de ser mentirosa e "uma atriz". "Você é uma atriz, você chora, você mente. Você humilha, você me humilha com as suas mentiras. Quem não te conhece, que te compre", disse.

Gabriella, irmã da influenciadora, confirmou as denúncias. Segundo ela, a mãe está "insistindo em mentiras". "Seu ex-companheiro não apenas abusou da Lorena, como também fez vítimas entre pessoas próximas a você, e ainda assim você escolheu defendê-lo, tratá-lo como inocente e chamá-lo de 'homem de Deus'".