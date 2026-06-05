O Ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco, afirmou nesta sexta-feira (5) que o governo reforçou o monitoramento e colocou em campo o maior contingente de brigadistas da história em razão da previsão de um "Super El Niño".

"Aumentamos o número de aeronaves e de equipamentos de prevenção e combate e apoiamos em mais de meio bilhão de reais os corpos de bombeiros dos estados onde há mais incêndios florestais", afirmou Capobianco em pronunciamento em rede nacional em razão do Dia do Meio Ambiente.

O El Niño é um fenômeno climático, caracterizado pelo aquecimento intenso nas águas do Pacífico Equatorial, perto do Peru.