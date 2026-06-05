Em coletiva realizada nesta sexta (5), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Paquetá e Igor Thiago devem iniciar o amistoso deste sábado diante do Egito, às 19h, em Cleveland. O lateral Douglas Santos foi outra novidade confirmada.

Apesar dessas pistas, o italiano se negou a confirmar qual equipe entra em campo inicialmente diante da seleção africana.

"Paquetá é um jogador importante para nós, porque tem características diferentes de outos meias. Também quero testar Igor Thiago para buscar opção. O sistema com os quatro na frente é bastante consolidado, quero testar alternativas no ultimo teste.. Mas hoje não tenho vontade de dar a escalação", disse Ancelotti.