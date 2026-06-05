Ancelotti confirma Paquetá e Igor Thiago no último jogo pré-Copa
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Em coletiva realizada nesta sexta (5), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Paquetá e Igor Thiago devem iniciar o amistoso deste sábado diante do Egito, às 19h, em Cleveland. O lateral Douglas Santos foi outra novidade confirmada.
Apesar dessas pistas, o italiano se negou a confirmar qual equipe entra em campo inicialmente diante da seleção africana.
"Paquetá é um jogador importante para nós, porque tem características diferentes de outos meias. Também quero testar Igor Thiago para buscar opção. O sistema com os quatro na frente é bastante consolidado, quero testar alternativas no ultimo teste.. Mas hoje não tenho vontade de dar a escalação", disse Ancelotti.
O treinador disse que leva em conta as características dos adversários para a montagem do time, e ressaltou que o duelo é uma oportunidade valiosa para observações antes do início da Copa.
"O sistema não muda, mas muda a característica dos jogadores. Se tiro Luiz Henrique e coloco Paquetá, muda a posição de Paquetá com a bola. Sei que o Paquetá não pode jogar como ponta, isso eu ja entendi depois de 40 anos de futebol", disse.