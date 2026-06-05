Em vídeo passado na noite desta quarta-feira (3), ao final da tréplica da defesa de Monique Medeiros, os advogados Florence Rosa e Hugo Novais mostraram aos jurados no Rio de Janeiro momentos de afeto entre a ex-diretora escolar e o filho Henry Borel, 4. As gravações estavam no celular de Monique e foram feitas por ela.

Nas imagens, Monique diz a Henry que ele é "um príncipe, amado, gentil, carinhoso e amoroso" e afirma que o ama muito. Em seguida, ela pergunta quem é a melhor mãe do mundo, e o menino responde: "você". Monique então questiona: "verdade?", ao que Henry responde: "verdade verdadeira".

Em seguida, Monique brinca com Henry, o chamando para jantar com um apelido carinhoso. As cenas também mostram Monique dando presentes ao filho, levando ele para brincar em parquinhos e estudando com a criança. Pedagoga, ela alfabetizou o filho antes dos dois anos.