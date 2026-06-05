A empresária Icicléia Alves Veloso, 41, conhecida como Léia, foi assassinada pelo ex-prefeito de Ourilândia do Norte (PA), Romilson Veloso e Silva (PP), 69, no momento em que os dois estavam em um escritório de advocacia da cidade para discutir detalhes do divórcio.

O feminicídio foi confirmado pela Polícia Civil, que teve acesso a imagens gravadas em uma sala onde o ex-casal estava no momento do crime, ocorrido na quarta-feira (3).

O político, que atualmente era vereador na cidade, teria cometido suicídio após atirar na nuca da ex-mulher, que estava sentada em uma cadeira do escritório quando foi atingida. O corpo dele foi encontrado no banheiro do estabelecimento.