A Polícia Militar afirma que encontrou na tarde desta quarta-feira (3) um laboratório de refino de drogas instalado em um apartamento no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Agentes do serviço de inteligência do 19º BPM foram até o endereço após o registro de um incêndio no imóvel, que fica na rua Barata Ribeiro.

A via é uma das mais movimentadas de Copacabana, reunindo prédios residenciais e comércios variados.