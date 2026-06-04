Segundo a investigação, ele foi escolhido pela cúpula da facção para ingressar na política e atuar como representante do grupo criminoso no estado.

O influenciador digital Patrick de Almeida Silva, conhecido como PTK, foi preso nesta quarta-feira (3) em Maceió durante operação da Polícia Civil contra integrantes do CV (Comando Vermelho).

O advogado de PTK afirmou nesta quarta que falaria com a reportagem após um reunião, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

A polícia afirma que PTK foi escolhido por José Emerson da Silva, conhecido como Nem Catenga, apontado como principal líder do CV em Alagoas, para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Maceió em 2024.

A ação cumpriu 51 mandados judiciais, sendo 21 de prisão e 30 de busca e apreensão e medidas cautelares, em Alagoas e no Rio de Janeiro. Até a tarde desta quarta-feira, nove pessoas haviam sido presas.