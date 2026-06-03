Um líder religioso conhecido como "Bruxo", de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (2) em São Lourenço do Oeste (SC). Ele é suspeito de torturar uma mulher, além de ameaçar e agredir outras vítimas.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, a prisão temporária ocorreu na residência do investigado, que também funcionava como templo religioso. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que ele teria protagonizado uma "cruel sessão de espancamento" contra a principal vítima, que estava em situação de vulnerabilidade e deitada em um colchão. Os vídeos obtidos durante a investigação indicariam que ele buscava obter confissões e informações sobre supostas críticas feitas contra ele.