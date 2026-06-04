04 de junho de 2026
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VEJA VALORES

PL e PT receberão mais de meio bilhão do fundo eleitoral

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nesta quarta (3) a divisão dos valores do fundo eleitoral de financiamento de campanha. Ao todo, cerca de R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos.

A divisão considera a representatividade dos partidos no Congresso e o desempenho nas últimas eleições. Como PL e PT elegeram as maiores bancadas na Câmara e Senado, recebem mais recursos.

Veja quanto cada partido vai receber:

  • PL: R$ 881.657.477,34
  • PT: R$ 615.367.980,20
  • União Brasil: R$ 526.242.858,11
  • PSD: R$ 421.008.404,89
  • PP: R$ 417.067.738,40
  • MDB: R$ 400.002.399,99
  • Republicanos - R$ 348.587.815,77
  • Podemos: R$ 245.969.763,68
  • PDT: R$ 169.285.643,92
  • PSB:R$ 152.252.956,07
  • PSDB: R$ 147.895.172,40
  • PSOL: R$ 131.506.284,42
  • Solidariedade: R$ 88.526.669,83
  • Avante: R$ 72.516.777,19
  • PRD: R$ 71.819.227,37
  • Cidadania: R$ 60.714.157,11
  • PCdoB: R$ 60.531.914,25
  • PV: R$ 45.183.873,26
  • Novo: R$ 37.044.203,26
  • Rede: R$ 35.803.821,03
  • Agir: R$ 3.307.679,85
  • DC: R$ 3.307.679,85
  • Democrata: R$ 3.307.679,85
  • Missão: R$ 3.307.679,85
  • Mobiliza: R$ 3.307.679,85
  • PCB: R$ 3.307.679,85
  • PCO: R$ 3.307.679,85
  • PRTB: R$ 3.307.679,85
  • PSTU: R$ 3.307.679,85
  • UP: R$ 3.307.679,85

Os valores podem ser utilizados para despesas relacionadas à campanha. Gastos incluem produção de material gráfico, impulsionamento de conteúdo na internet, contratação de pessoal, aluguel de espaços para eventos, transporte e serviços de comunicação.

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