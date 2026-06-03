A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), as datas, locais e horários de todos os confrontos válidos pelos playoffs de repescagem da Copa Sul-Americana.

Essa fase eliminatória, que antecede as oitavas de final, começará a ser disputada a partir do dia 21 de julho, logo após o término da Copa do Mundo.

Ao todo, quatro clubes brasileiros tentarão seguir vivos na busca pelo título continental: Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio.