O atacante Gabigol foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão do último sábado (30) contra o Vitória, na Vila Belmiro.

A punição, aplicada na tarde desta quarta-feira (3), terá que ser cumprida em compromisso pelo Brasileirão.

Em razão das imagens usadas no julgamento, o representante jurídico do Santos no órgão, Marcelo Mendes, nem pediu a absolvição do jogador.