Jogador mais novo da Copa superou Yamal e Pelé
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Gilberto Mora será o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Aos 17 anos, ele foi convocado para defender a seleção mexicana e será o único abaixo dos 18 a jogar o Mundial deste ano.
Quem é Gilberto Mora?
Mora nasceu em 14 de outubro de 2008, na cidade de Tuxtla Gutiérrez. Ele atua como meio-campista e defende o Tijuana, do México.
O meia já tem alguns recordes na carreira, incluindo um sobre Yamal e Pelé. Mora fez parte do elenco do México que conquistou a Copa Ouro do ano passado. Assim, ele se tornou o mais jovem a ser campeão profissional por uma seleção, com 16 anos e 265 dias. Yamal tinha 17 anos e 1 dia quando venceu a Eurocopa (2024) e Pelé tinha 17 anos e 249 dias quando conquistou a Copa do Mundo de 1958.
Mora estreou no time profissional do Tijuana com 15 anos. Em 31 de agosto de 2024, ainda com 15 anos, ele marcou na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o León e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol no Campeonato Mexicano.
Ele já jogou uma Copa do Mundo, mas na categoria sub-20. Em 2025, ele foi titular e ajudou a levar o México até às quartas de final, quando a seleção foi eliminada pela Argentina, que foi país-sede do torneio. Durante a campanha, o meio-campista fez três gols e deu duas assistências, incluindo uma contra o Brasil, no empate por 2 a 2, na fase de grupos.
A joia mexicana é agenciada por uma brasileira. A advogada Rafaela Pimenta, ex-sócia do falecido empresário italiano Mino Raiola, é quem toma conta da carreira do jogador. Ela é a mesma que agencia Erling Haaland, estrela da Noruega e do Manchester City.
México na Copa
Com Mora, o México está no Grupo A da Copa do Mundo. A seleção estreia contra a África do Sul (11/6), depois encara a Coreia do Sul (18/6) e fecha a primeira fase contra a República Tcheca (24/6).
Ao mesmo tempo que tem o jogador mais novo da Copa, o México tem um dos mais velhos. O goleiro Guillermo Ochoa, de 40 anos, foi convocado e vai disputar sua sexta Copa do Mundo. Ele é o recordista em número de convocações para Mundiais junto com Messi e Cristiano Ronaldo.