Gilberto Mora será o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Aos 17 anos, ele foi convocado para defender a seleção mexicana e será o único abaixo dos 18 a jogar o Mundial deste ano.

Quem é Gilberto Mora?

Mora nasceu em 14 de outubro de 2008, na cidade de Tuxtla Gutiérrez. Ele atua como meio-campista e defende o Tijuana, do México.

O meia já tem alguns recordes na carreira, incluindo um sobre Yamal e Pelé. Mora fez parte do elenco do México que conquistou a Copa Ouro do ano passado. Assim, ele se tornou o mais jovem a ser campeão profissional por uma seleção, com 16 anos e 265 dias. Yamal tinha 17 anos e 1 dia quando venceu a Eurocopa (2024) e Pelé tinha 17 anos e 249 dias quando conquistou a Copa do Mundo de 1958.