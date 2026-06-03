A 34ª edição da Marcha para Jesus será realizada nesta quinta-feira (4), no Corpus Christi, com concentração de fiéis a partir das 7h na região da Luz, no centro de São Paulo, e caminhada até a Praça Heróis da FEB, em Santana, na zona norte.

Além do percurso religioso, o evento terá shows de artistas da música gospel e provocará alterações no trânsito e no transporte público ao longo do trajeto.

Com o tema "Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor", trecho da carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, a edição de 2026 deve reunir milhões de pessoas nas ruas da capital paulista em um ato de fé, louvor e oração.