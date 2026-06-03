Um vídeo do influenciador Mayk Leão, 31, viralizou nas redes sociais após ele registrar luzes estranhas e sons misteriosos em uma área rural de Campo Largo, no Paraná. O caso tem gerado grande debate por suspeita de um possível óvni.

No domingo (31/5), Mayk estava em um sítio quando percebeu movimentações incomuns no céu durante a noite. Assustado, ele afirmou que os animais do local começaram a ficar agitados.

Depois, avistou e começou a gravar pontos luminosos se movendo ao longe, no meio da mata. "Eu acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Aquilo não era um avião, não era um drone. Era muito grande e tinha muitas luzes coloridas", afirmou.