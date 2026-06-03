03 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CRIME

Quadrilha se passa por polícia para invadir e roubar casa em SP

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo
Caso aconteceu em Cidade Ademar, Zona Sul de SP
Caso aconteceu em Cidade Ademar, Zona Sul de SP

Bandidos se passaram por policiais para invadir e roubar a casa de uma família, na noite de ontem, em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo.

Empresário foi abordado ao chegar de carro em casa pelos criminosos, que utilizavam um veículo com sinais luminosos e vestiam roupas da Polícia Civil. Armados, oito homens invadiram o local e levaram joias, uma quantia em dinheiro e o veículo da família.

A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança. Uma das vítimas, mantida refém pela quadrilha durante o crime, ficou ferida.

Ninguém foi preso. O caso foi registrado como roubo a residência no 43º Distrito Policial (Cidade Ademar), que tenta identificar e localizar os criminosos.

Comentários

Comentários