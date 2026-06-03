De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a expectativa é de que cerca de 20 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriadão de Corpus Christi, de quinta (4) a domingo (7).

Segundo a agência, os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado.

Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o feriado. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, utilizando câmeras, sensores, painéis eletrônicos e demais sistemas de monitoramento distribuídos pela malha rodoviária.