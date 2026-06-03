Veja os piores horários para pegar a estrada neste Corpus Christi
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De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a expectativa é de que cerca de 20 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriadão de Corpus Christi, de quinta (4) a domingo (7).
Segundo a agência, os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado.
Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o feriado. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, utilizando câmeras, sensores, painéis eletrônicos e demais sistemas de monitoramento distribuídos pela malha rodoviária.
Também poderá haver adoção de operações especiais de tráfego em trechos de maior demanda, especialmente nos acessos ao litoral.
No sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, operações de reversão de pistas poderão ser implementadas conforme o comportamento do tráfego.
A expectativa é de aumento no movimento em direção ao litoral nesta quinta-feira (4), das 9h às 15h. Nesse período, a concessionária Ecovias poderá implantar a Operação Descida (7x3), com utilização das pistas Norte e Sul da Via Anchieta e da pista Sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida ocorre exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.
No retorno à capital, o tráfego deve se intensificar no sábado (6), entre 18h e 23h, retornando no domingo (7), entre 9h e 22h. Nesse período, poderá ser adotada a Operação Subida (2x8), com subida pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta, enquanto a descida ocorre apenas pela pista Sul da Anchieta.
Piores horários para pegar a estrada no feriado
Anchieta-Imigrantes
Sentido Baixada Santista
- Quinta: das 9h às 15h
Retorno
- Sábado: das 18h às 23h
- Domingo: das 9h às 22h
Anhanguera-Bandeirantes
Saída
- Quarta: das 16h às 20h
- Quinta: das 9h às 13h
Retorno
- Domingo: das 15h às 22h
Castello-Raposo
Saída
- Quarta: das 6h à 22h
Retorno
- Domingo: das 12h às 18h
Ayrton Senna-Carvalho Pinto
Saída
- Quarta: das 15h às 20h
- Quinta: das 7h às 15h
Retorno
- Domingo: das 10h às 22h
Dutra
Saída
- Quarta: das 14h às 17h
- Quinta: das 9h às 12h
Retorno
- Domingo: das 11h às 16h
Rio-Santos
Saída
- Quarta: das 16h às 17h
- Quinta: das 10h às 11h
Retorno
- Domingo: das 11h às 12h
Régis Bittencourt
Saída
- Quarta: das 5h às 21h
- Quinta: das 7h às 12h
- Sexta: das 14h às 20h
Retorno
- Sábado: das 10h às 17h
- Domingo: das 10h às 16h
Fernão Dias
Saída
- Quarta: das 15h às 17h
- Quinta: das 6h às 10h e das 14h às 18h
Retorno
- Domingo: das 10h às 17h
Tamoios
Sentido litoral norte
- Quinta: a partir das 16h
- Sexta: das 8h às 16h
Sentido São José dos Campos
- Domingo: a partir das 8h
- Segunda: das 8h às 12h
Rodoanel Oeste
- Quarta: das 16h às 20h
- Quinta: das 9h às 13h
- Domingo: das 15h às 22h
Rodoanel Sul e Leste
- Quarta: das 8h às 19h
- Quinta: das 8h às 14h
- Sexta: das 8h às 19h
- Sábado: das 10h às 13h
- Domingo: das 10h às 20h
Contatos de emergência
Sistema Anchieta - Imigrantes
0800-019-7878 (WhatsApp)
Sistema Anhanguera - Bandeirantes
0800-055-5550 (WhatsApp)
Sistema Castello Branco - Raposo Tavares
0800-270-0280 (WhatsApp)
Via Dutra e Rio-Santos
0800-017-3536 (WhatsApp)
Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto
0800-777-0070 (WhatsApp)
Rodovia dos Tamoios
0800-545-0000 (WhatsApp)
Rodoanel Mário Covas - Oeste
0800-773-6699 (WhatsApp)
Rodoanel Mário Covas - Sul e Leste
0800-774.8877 (WhatsApp)
Rodovia Régis Bittencourt
0800-709-0116 (WhatsApp)
Rodovia Fernão Dias
0800-283-0381 (WhatsApp)