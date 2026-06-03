Organizações ligadas à pauta da mobilidade pediram ao presidente Lula (PT) que vete parte do marco legal do transporte público, aprovado em maio pelo Congresso Nacional. Elas argumentam que os trechos contrariam a essência da legislação e colocam em risco benefícios e gratuidades, como a tarifa zero para idosos, estudantes e mulheres vítimas de violência.

Composto por 26 entidades, o grupo pede que seja vetado o inciso que condiciona a concessão de gratuidades e de descontos tarifários aos usuários ao custeio "com as fontes de recursos financeiros específicas previstas no ato que instituir o desconto ou gratuidade".

Também pede a derrubada do inciso que diz que os benefícios "somente podem entrar em vigor após a inclusão no orçamento público do ente responsável" e do artigo que diz que a União, estados e municípios terão prazo de cinco anos para adequar suas legislações.