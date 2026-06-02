A corrida histórica de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nas quartas de final. O carioca de 19 anos foi eliminado nesta terça-feira (2) pelo tcheco Jakub Mensik, 27º do mundo, por 3 sets a 0 -6/4, 6/3 e 7/6- numa noite em que não repetiu o nível que o levou a bater Novak Djokovic e Casper Ruud nas rodadas anteriores.

A previsão era de um confronto equilibrado entre dois jogadores da mesma geração. Não foi o que aconteceu nos dois primeiros sets. Mensik controlou a partida com serviços potentes -incluindo vários aces decisivos-, bom jogo de fundo de quadra nos dois lados e uma estratégia clara: evitar o forehand de Fonseca, principal arma do brasileiro, forçando as jogadas pelo lado do backhand.

Fonseca mostrou menos intensidade do que nas rodadas anteriores. Cometeu erros não forçados em momentos decisivos, incluindo duplas faltas -raridade em seu torneio-- que custaram games importantes. No segundo set, chegou a cometer duas duplas faltas no mesmo game, sinalizando dificuldade no serviço e pressão crescente.