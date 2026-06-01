Durante a pausa do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, a Vila Belmiro deve passar por algumas obras. Todas voltadas para a construção de novos espaços gastronômicos e de entretenimento.

O estádio deve receber um restaurante, um bar temático, além de novas lojas e uma hamburgueria na sua parte térrea para o público externo.

Restaurante no Salão de Mármore

Um dos locais que estão previstos para serem repaginados é o salão de mármore. Ali, o Peixe tem planos de inaugurar um restaurante de dois andares com capacidade para receber até 800 pessoas.