Uma explosão matou pelo menos 55 pessoas e deixou dezenas de feridos em uma vila na região de Shan, em Mianmar, próxima à fronteira com a China. O local está sob controle do grupo insurgente Exército de Libertação Nacional Ta’ang (TNLA).

Segundo informações repassadas à BBC, entre as vítimas estão 25 mulheres e 30 homens. Equipes de resgate continuavam as buscas por pessoas presas sob os escombros.

O TNLA informou que a explosão envolveu materiais utilizados em atividades de mineração e extração de pedras.Moradores relataram destruição em larga escala e, inicialmente, acreditaram que o incidente tivesse sido causado por ataque aéreo.