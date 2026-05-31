Uma explosão matou pelo menos 55 pessoas e deixou dezenas de feridos em uma vila na região de Shan, em Mianmar, próxima à fronteira com a China. O local está sob controle do grupo insurgente Exército de Libertação Nacional Ta’ang (TNLA).
Segundo informações repassadas à BBC, entre as vítimas estão 25 mulheres e 30 homens. Equipes de resgate continuavam as buscas por pessoas presas sob os escombros.
O TNLA informou que a explosão envolveu materiais utilizados em atividades de mineração e extração de pedras.Moradores relataram destruição em larga escala e, inicialmente, acreditaram que o incidente tivesse sido causado por ataque aéreo.
Crianças estão entre os mortos, e centenas de casas foram danificadas, afetando praticamente todo um bairro da comunidade.
Uma moradora afirmou nas redes sociais que sofreu ferimentos leves na perna e perdeu a casa. Ela descreveu cenas de pânico após a explosão, com pessoas procurando familiares entre os destroços.
Moradores também cobraram esclarecimentos sobre a presença de uma instalação com explosivos próxima a áreas residenciais.
Com informações da BBC.
Explosion at an explosives warehouse in Namhkam, Myanmar. At least 55 dead, over 60 injured. pic.twitter.com/tli7398pVy— Open Source Intel (@Osint613) May 31, 2026