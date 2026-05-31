31 de maio de 2026
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MUNDO

55 morrem em explosão de depósito com itens de mineração; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/X
O TNLA informou que a explosão envolveu materiais utilizados em atividades de mineração e extração de pedras.
O TNLA informou que a explosão envolveu materiais utilizados em atividades de mineração e extração de pedras.

Uma explosão matou pelo menos 55 pessoas e deixou dezenas de feridos em uma vila na região de Shan, em Mianmar, próxima à fronteira com a China. O local está sob controle do grupo insurgente Exército de Libertação Nacional Ta’ang (TNLA).

Segundo informações repassadas à BBC, entre as vítimas estão 25 mulheres e 30 homens. Equipes de resgate continuavam as buscas por pessoas presas sob os escombros.

O TNLA informou que a explosão envolveu materiais utilizados em atividades de mineração e extração de pedras.Moradores relataram destruição em larga escala e, inicialmente, acreditaram que o incidente tivesse sido causado por ataque aéreo.

Crianças estão entre os mortos, e centenas de casas foram danificadas, afetando praticamente todo um bairro da comunidade.

Uma moradora afirmou nas redes sociais que sofreu ferimentos leves na perna e perdeu a casa. Ela descreveu cenas de pânico após a explosão, com pessoas procurando familiares entre os destroços.

Moradores também cobraram esclarecimentos sobre a presença de uma instalação com explosivos próxima a áreas residenciais.

Com informações da BBC.

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