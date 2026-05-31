Microempreendedores Individuais (MEIs) têm até este domingo (31) para entregar a Declaração Anual Simplificada (DASN-Simei), documento obrigatório para quem esteve enquadrado no SIMEI em qualquer período de 2025.

A exigência vale inclusive para empresas que não tiveram faturamento durante o ano. Não entregar o documento pode gerar multa e trazer restrições ao CNPJ.

Para fazer a declaração, o MEI deve acessar o App MEI ou os canais oficiais do governo e informar o faturamento bruto obtido ao longo de 2025, somando todas as vendas de produtos e prestações de serviços realizadas no período. Também é necessário indicar se houve contratação de funcionário.