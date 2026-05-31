A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a JBS a pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais a um operador de máquinas que trabalhava na unidade da empresa em Anastácio (MS). A decisão foi motivada pela instalação de câmeras de vigilância no vestiário masculino.

O trabalhador atuou no setor de subprodutos da empresa entre 2014 e 2022. Na ação, alegou que a presença das câmeras em um espaço destinado à troca de roupas e à higiene pessoal violava sua privacidade e ultrapassava os limites da fiscalização do empregador.

A JBS afirmou que os equipamentos estavam direcionados apenas para os armários e tinham como objetivo evitar furtos e proteger os bens dos funcionários e da empresa.