Um homem de 32 anos foi assassinado a facadas na madrugada desse sábado (30), no Centro de São Gabriel do Oeste (MS), após discussão iniciada quando ele pediu uma camiseta emprestada.

Segundo a polícia, John Maycon da Silva de Jesus, conhecido como "Xuruca", foi até a casa de um homem de 33 anos e recebeu a peça de roupa. Em seguida, começou a fazer provocações e xingamentos.

O suspeito pegou uma faca dentro da casa e atacou a vítima. A agressão começou próximo ao imóvel e se estendeu por cerca de 50 metros. John Maycon caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.