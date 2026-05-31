Um trilheiro de 27 anos foi encontrado neste domingo (31) após passar cinco dias desaparecido no Morro Pelado, em Joinville (SC).

Ezequiel Marcos Ferreira desapareceu na última segunda-feira enquanto subia o morro. Após dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o jovem na manhã deste domingo perto de uma estação de tratamento de água.

O resgate foi realizado por volta de 9h30, segundo os bombeiros. "A vítima estava há cinco dias sem comer", informou a corporação por meio de nota. "Após se perder na trilha, ele seguiu o curso do rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi resgatado pela equipe."