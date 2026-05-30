Um meteoro explodiu nesse sábado (30) próximo ao litoral de Massachusetts (EUA), e o barulho foi ouvido em várias regiões do estado, segundo a imprensa local.

Fenômeno aconteceu na tarde de ontem na região de Boston. A informação foi confirmada pelo meteorologista-chefe da emissora WBZ-TV, Eric Fisher, com base em dados de satélite que monitoram a atmosfera.

Organização diz que meteoro tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera perto da fronteira de New Hampshire com Massachusetts, ao norte de Boston, conforme avaliou a Sociedade Americana de Meteoros.