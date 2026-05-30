31 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FENÔMENO

Meteoro explode e provoca estrondo assustador em Massachusetts

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/Meteorologist Matthew Huddleston/Youtube
Fenômeno aconteceu na tarde de ontem na região de Boston.
Fenômeno aconteceu na tarde de ontem na região de Boston.

Um meteoro explodiu nesse sábado (30) próximo ao litoral de Massachusetts (EUA), e o barulho foi ouvido em várias regiões do estado, segundo a imprensa local.

Fenômeno aconteceu na tarde de ontem na região de Boston. A informação foi confirmada pelo meteorologista-chefe da emissora WBZ-TV, Eric Fisher, com base em dados de satélite que monitoram a atmosfera.

Organização diz que meteoro tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera perto da fronteira de New Hampshire com Massachusetts, ao norte de Boston, conforme avaliou a Sociedade Americana de Meteoros.

"Precisaríamos de mais informações sobre a trajetória, a velocidade e outros aspectos para saber com certeza se atingiu o solo, mas se não se desintegrou, então teria caído no oceano. A maioria deles se desintegra antes de atingir o solo", disse Robert Lunsford, monitor do Programa de Bolas de Fogo da sociedade, afirmou à ABC News

Estrondo foi forte e assustou muita gente. Autoridades locais não registraram nenhum dano material ou feridos, segundo apurou a rede de TV CBS News.

Vídeos que circulam pelas redes mostram reação de pessoas ao ouvir o estrondo. Em uma das gravações, um homem está entrando em casa, mas retorna para tentar entender quando escuta a explosão.

Comentários

Comentários