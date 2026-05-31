A cirurgiã Angelita Habr-Gama, uma das maiores referências mundiais em coloproctologia e pioneira da cirurgia brasileira, morreu neste sábado (30), aos 92 anos, em São Paulo.

Internada desde o dia 6 de maio no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, instituição à qual esteve vinculada por mais de seis décadas, ela deixa um legado que transformou o tratamento do câncer de reto e abriu caminho para gerações de médicas em uma especialidade historicamente dominada por homens.

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Angelita acumulou pioneirismos. Foi a primeira mulher a se tornar professora titular de uma especialidade cirúrgica na Faculdade de Medicina da USP, a primeira brasileira aceita como membro honorário da centenária American Surgical Association e a primeira premiada pela Sociedade Europeia de Cirurgia.