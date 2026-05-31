Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão durante uma discussão familiar no Jardim Curitiba, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, usuária de drogas, chegou alterada à casa e começou a tumultuar. A mãe relatou que ele tinha histórico de violência dentro de casa.

De acordo com o suspeito, o irmão pegou uma faca durante a discussão e tentou atacá-lo. Os dois entraram em luta corporal, momento em que ele tomou a arma e atingiu a vítima.