31 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONFRONTO

Homem esfaqueia e mata irmão para defender a mãe

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Instagram/cpcpmgo
O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.
O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão durante uma discussão familiar no Jardim Curitiba, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, usuária de drogas, chegou alterada à casa e começou a tumultuar. A mãe relatou que ele tinha histórico de violência dentro de casa.

De acordo com o suspeito, o irmão pegou uma faca durante a discussão e tentou atacá-lo. Os dois entraram em luta corporal, momento em que ele tomou a arma e atingiu a vítima.

O ferido foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, mas não resistiu.

O suspeito se entregou aos policiais e a faca foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários