A criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue, de 27 anos, confirmou que está grávida e afirmou que não pretende revelar a identidade do pai da criança. A informação foi divulgada durante entrevista ao jornal britânico Daily Star.

Conhecida internacionalmente após afirmar ter mantido relações sexuais com mil homens num único dia, Bonnie, cujo nome verdadeiro é Tia Billinger, falou sobre a gestação, os desafios da nova fase e os planos para conciliar maternidade com carreira.

Segundo ela, a gravidez tem sido mais difícil do que imaginava, principalmente pelas mudanças físicas e pela dificuldade para encontrar roupas adequadas ao período gestacional.