Um homem de 26 anos preso por violência doméstica denunciou ter sido agredido física e verbalmente por um promotor de Justiça após audiência de custódia rem fevereiro deste ano, na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande (MS).

Imagens divulgadas nesta semana mostram o detento conduzido por policiais penais até um corredor após o término da audiência. O promotor aparece desferindo tapas, socos e chutes no custodiado. A gravação também registra a juíza responsável pela audiência durante parte da ocorrência.

Segundo a defesa, representações foram encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Também foram ajuizadas ações nas esferas cível e criminal.