30 de maio de 2026
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Preso denuncia agressões de promotor após audiência 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de imagem/CCTV via Campo Grande News
O promotor aparece nas imagens desferindo tapas, socos e chutes no custodiado.
O promotor aparece nas imagens desferindo tapas, socos e chutes no custodiado.

Um homem de 26 anos preso por violência doméstica denunciou ter sido agredido física e verbalmente por um promotor de Justiça após audiência de custódia rem fevereiro deste ano, na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande (MS).

Imagens divulgadas nesta semana mostram o detento conduzido por policiais penais até um corredor após o término da audiência. O promotor aparece desferindo tapas, socos e chutes no custodiado. A gravação também registra a juíza responsável pela audiência durante parte da ocorrência.

Segundo a defesa, representações foram encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Também foram ajuizadas ações nas esferas cível e criminal.

No relato, o preso diz ter sido ofendido pelo promotor e que as agressões começaram no fim da  sessão, quando perguntou o nome do integrante do MP.

O detento acrescentou que sofreu ameaças para não fazer exame de corpo de delito e que foi intimidado dentro do sistema prisional.

Em nota, o MP de Mato Grosso do Sul informou que o caso é apurado administrativa e criminalmente, e que não fará julgamento antecipado antes da conclusão das apurações.

O caso tramita sob sigilo.

Com informações do Campo Grande News.

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