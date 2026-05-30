Um homem de 26 anos preso por violência doméstica denunciou ter sido agredido física e verbalmente por um promotor de Justiça após audiência de custódia rem fevereiro deste ano, na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande (MS).
Imagens divulgadas nesta semana mostram o detento conduzido por policiais penais até um corredor após o término da audiência. O promotor aparece desferindo tapas, socos e chutes no custodiado. A gravação também registra a juíza responsável pela audiência durante parte da ocorrência.
Segundo a defesa, representações foram encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Também foram ajuizadas ações nas esferas cível e criminal.
No relato, o preso diz ter sido ofendido pelo promotor e que as agressões começaram no fim da sessão, quando perguntou o nome do integrante do MP.
O detento acrescentou que sofreu ameaças para não fazer exame de corpo de delito e que foi intimidado dentro do sistema prisional.
Em nota, o MP de Mato Grosso do Sul informou que o caso é apurado administrativa e criminalmente, e que não fará julgamento antecipado antes da conclusão das apurações.
O caso tramita sob sigilo.
Com informações do Campo Grande News.