A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a numeração dos jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os números também serão utilizados nos amistosos preparatórios contra o Panamá, neste domingo (31), e diante do Egito, no próximo sábado (6).
A divulgação foi realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por um vídeo publicado nas redes sociais da entidade, com referências à cultura popular e ao futebol de rua brasileiro.
Entre os destaques da lista estão Neymar com a camisa 10, Vinicius Jr. com a 7, Casemiro com a 5 e Matheus Cunha com a 9.
Confira a numeração da Seleção Brasileira:
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vinicius Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar Jr.
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan