O concurso 3013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30), tem prêmio estimado em R$10 milhões. O sorteio é às 21h, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Abaixo, você confere os números sorteados na divulgação ao vivo:

21 - 14 - 02 - 34 - 44 - 22

As apostas podem ser feitas até 20h30 do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pela internet. O volante permite marcar de seis a 20 números entre 60 disponíveis. Também há opções como a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números, e a “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por concursos consecutivos.