A Polícia Civil de São Paulo investiga um acidente de trânsito que terminou com uma mulher baleada. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (29) em Santo André, no ABC paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após um desentendimento no trânsito, um homem de 29 anos efetuou disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estavam um casal e duas crianças, de 7 e 4 anos.

A mulher, de 40 anos, foi atingida e encaminhada ao Hospital Estadual Mário Covas, onde permanece internada.