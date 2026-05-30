A Secretaria estadual de Saúde de São Paulo divulgou neste sábado (30) que investiga um caso suspeito de doença pelo vírus ebola na capital paulista.

Trata-se de um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo -onde há transmissão da doença-, e que viajou recentemente ao país africano. Ele apresentou febre, principal sinal de alerta da doença.

A definição de caso suspeito envolve febre e histórico, nos últimos 21 dias, de procedência ou residência em área com transmissão da doença, além do contato com sangue e fluidos corporais de caso suspeito ou confirmado.