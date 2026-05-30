Cinco moradores foram resgatados após passarem mais de uma semana presos em uma caverna inundada no Laos. Quatro deles deixaram o local nesta sexta-feira (29), um dia depois de outro integrante do grupo ter sido retirado em segurança.

Os homens ficaram isolados após fortes chuvas bloquearem a saída da caverna, localizada em uma região montanhosa de difícil acesso. Equipes de resgate reduziram o nível da água com o uso de bombas, o que permitiu o avanço da operação.

Segundo os socorristas, os quatro homens resgatados mais recentemente conseguiram caminhar e rastejar até um ponto onde encontraram mergulhadores preparados para a retirada.