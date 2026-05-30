30 de maio de 2026
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Resgate salva cinco homens presos em caverna na Ásia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/ABC News (Australia)/Youtube
Os homens ficaram isolados após fortes chuvas bloquearem a saída da caverna, localizada em uma região montanhosa de difícil acesso.
Os homens ficaram isolados após fortes chuvas bloquearem a saída da caverna, localizada em uma região montanhosa de difícil acesso.

Cinco moradores foram resgatados após passarem mais de uma semana presos em uma caverna inundada no Laos. Quatro deles deixaram o local nesta sexta-feira (29), um dia depois de outro integrante do grupo ter sido retirado em segurança.

Os homens ficaram isolados após fortes chuvas bloquearem a saída da caverna, localizada em uma região montanhosa de difícil acesso. Equipes de resgate reduziram o nível da água com o uso de bombas, o que permitiu o avanço da operação.

Segundo os socorristas, os quatro homens resgatados mais recentemente conseguiram caminhar e rastejar até um ponto onde encontraram mergulhadores preparados para a retirada.

A operação ocorreu pouco antes da chegada de uma nova tempestade, condição que poderia dificultar ou interromper os trabalhos. Após o resgate, os sobreviventes foram encaminhados para atendimento médico.

As buscas continuam por outros dois homens que seguem desaparecidos no interior da caverna. Equipes avaliam novas estratégias para acessar áreas mais profundas e retirar a água acumulada.

Com informações da CNN

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