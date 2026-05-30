A convicção de Carlo Ancelotti de que seleções campeãs do mundo precisam equilibrar talento ofensivo e solidez defensiva ganha um retrato perfeito neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na final da Champions League entre Arsenal e Paris Saint-Germain -SBT, TNT e HBO Max transmitem.

De lados opostos na decisão disputada na Puskás Arena, em Budapeste, Marquinhos, capitão do PSG, e Gabriel Magalhães, titular absoluto do Arsenal, simbolizam a dupla de zaga que o treinador italiano enxerga como um dos pilares do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

O embate também serve como uma prévia do talento que estará presente no Mundial daqui a duas semanas. A final reúne 28 jogadores já convocados por seleções classificadas para a Copa sediada na América do Norte. A França lidera a lista, com seis representantes.