O ex-meio-campista francês Bryan Bergougnoux, 43, morreu hoje antes de uma partida de lendas do Toulouse, um dos clubes que defendeu na carreira.

Ele teve um mal súbito enquanto dirigia a caminho do estádio, em Toulouse. A informação é do jornal Le Progrès, que tem sede me Lyon.

Bergougnoux foi revelado nas categorias de base do Lyon. Lá, ele foi tricampeão francês, em 2002, 2004 e 2006.