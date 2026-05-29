O Ministério Público Federal está processando a União e o estado da Paraíba por violações de direitos humanos contra trabalhadores rurais durante a ditadura militar.

Entre as acusações estão tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados de trabalhadores rurais e integrantes das Ligas Camponesas no período de 1964 a 1981. A ação civil pública, ajuizada pelo órgão na terça-feira (26), aponta indícios de que perseguidos políticos foram levados a usinas de açúcar onde foram mortos e tiveram os corpos incinerados em fornalhas para eliminar vestígios.

A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba informou que ainda não foi intimada da ação e, por isso, não pode se pronunciar sobre o assunto. A AGU (Advocacia-Geral da União) disse em nota que já foi intimada "e no momento está solicitando subsídios aos órgãos competentes".