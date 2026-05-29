29 de maio de 2026
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PRESO

Homem é suspeito de abusar de filha e da companheira por 8 anos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Homem foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco
Homem foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante ontem no bairro do Jatobá, em Olinda (PE), suspeito de abusar da esposa e da filha e mantê-las em cárcere privado.

Vítimas são a companheira, de 37 anos, e a filha adolescente, de 17. Os abusos teriam começado quando a garota tinha 9 anos, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Suspeito foi autuado por estupro, ameaça e cárcere privado. Todos os crimes foram enquadrados como violência doméstica e familiar.

Ele foi levado para a Delegacia do Varadouro e encaminhado para audiência de custódia hoje. Ainda não se sabe se a prisão em flagrante foi convertida para preventiva ou se ele vai responder em liberdade.

Polícia não informou como a denúncia chegou às autoridades. Detalhes sobre a dinâmica dos abusos, bem como da identidade das vítimas, foram preservados.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Não tolere violência, saiba como procurar ajuda. O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia. Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.

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