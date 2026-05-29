Um homem de 41 anos foi preso em flagrante ontem no bairro do Jatobá, em Olinda (PE), suspeito de abusar da esposa e da filha e mantê-las em cárcere privado.

Vítimas são a companheira, de 37 anos, e a filha adolescente, de 17. Os abusos teriam começado quando a garota tinha 9 anos, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Suspeito foi autuado por estupro, ameaça e cárcere privado. Todos os crimes foram enquadrados como violência doméstica e familiar.