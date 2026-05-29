O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) anunciou nesta sexta-feira (29) que não disputará o Governo de Minas Gerais neste ano e que pretende deixar a vida pública após o término de seu mandato, em janeiro.

Pacheco declarou também que não tem "nenhuma perspectiva ou expectativa" de nomeação em alguma corte superior, como o STF (Supremo Tribunal Federal).

"É sempre um momento da gente avaliar ciclos e há o fechamento do ciclo na política que eu decidi fazer, com o sentimento de dever cumprido", disse Pacheco a jornalistas, após um evento com empresários em São Paulo.