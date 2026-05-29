Oitavas da Sul-Americana podem ter 2 confrontos entre brasileiros
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.
Veja os jogos das oitavas
- Recoleta x O'Higgins ou Boca Juniors
- Atlético-MG x Bragantino ou Sporting Cristal
- Botafogo x Cienciano ou Lanús
- Olímpia x Vasco ou Independiente Medellín
- River Plate x Caracas ou Independiente Santa Fe
- Montevideo City Torque x Tigre ou Nacional
- Macará x Santos ou Universidad Central
- São Paulo x Grêmio ou Bolívar
E os playoffs?
As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.
As partidas de ida e volta serão nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. Os times vindos da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.
Os confrontos:
- Grêmio x Bolívar
- Bragantino x Sporting Cristal
- Vasco x Independiente Medellín
- O'Higgins x Boca Juniors
- Tigre x Nacional
- Caracas x Independiente Santa Fe
- Cienciano x Lanús
- Santos x Universidad Central