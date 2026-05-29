29 de maio de 2026
FUTEBOL

Oitavas da Sul-Americana podem ter 2 confrontos entre brasileiros

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.

Veja os jogos das oitavas

  • Recoleta x O'Higgins ou Boca Juniors
  • Atlético-MG x Bragantino ou Sporting Cristal
  • Botafogo x Cienciano ou Lanús
  • Olímpia x Vasco ou Independiente Medellín
  • River Plate x Caracas ou Independiente Santa Fe
  • Montevideo City Torque x Tigre ou Nacional
  • Macará x Santos ou Universidad Central
  • São Paulo x Grêmio ou Bolívar

E os playoffs?

As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.

As partidas de ida e volta serão nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. Os times vindos da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.

Os confrontos:

  • Grêmio x Bolívar
  • Bragantino x Sporting Cristal
  • Vasco x Independiente Medellín
  • O'Higgins x Boca Juniors
  • Tigre x Nacional
  • Caracas x Independiente Santa Fe
  • Cienciano x Lanús
  • Santos x Universidad Central

