29 de maio de 2026
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FUTEBOL

Oitavas da Libertadores terá duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Conmebol
Sorteio aconteceu na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai
Sorteio aconteceu na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (29) na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os jogos de ida e volta serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, entre 11 e 20 de agosto.

Conforme o sorteio, o mata-mata terá um duelo brasileiro entre o Flamengo, atual campeão, e o Cruzeiro.

Entre os paulistas, o Palmeiras pega o Cerro Porteño, enquanto o Corinthians enfrenta o Rosário Central. Já o Mirassol mede forças com a LDU.

Campeão em 2023, o Fluminense joga com o estreante Independiente Rivadavia, de Mendoza, na Argentina.

O tetracampeão Estudiantes encara a Universidad Católica do Chile, e o Tolima, da Colômbia, joga contra o Independiente del Valle.

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