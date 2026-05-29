O técnico Carlo Ancelotti fez o primeiro esboço da equipe que enfrentará o Panamá domingo no Maracanã, às 18h30. Ainda sem força máxima por conta da final da Liga dos Campeões e da lesão de Neymar, o treinador mantém a estrutura com quatro atacantes, com a escolha de Luiz Henrique no time titular.

O time que começou o treinamento nesta sexta-feira, na Granja Comary, foi Alisson: Wesley, Bremer, Leo Pereira e Alex Sandro: Casemiro e Bruno Guimaraes: Matheus Cunha, Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius. Sem Estêvão, lesionado e fora da Copa do Mundo, Luiz Henrique entra no ataque pelo lado direito, com Matheus Cunha aberto na esquerda. A ideia do italiano é ter Raphinha e Vinicius Junior com liberdade para atuar mais centralizados.

Na defesa, Bremer e Leo Pereira largaram na frente para começar o amistoso. Sem Gabriel Magalhães e Marquinhos, titulares do setor e que, ao lado de Gabriel Martinelli, disputam a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e PSG no sábado, o treinador fez a opção pela dupla, com Danilo entre os reservas.