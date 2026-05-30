30 de maio de 2026
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'REFORMINHA'

Gisele derruba mansão de R$73 milhões em frente à do ex

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Page Six
Terreno será incorporado à propriedade onde Gisele vive atualmente com a família.
Terreno será incorporado à propriedade onde Gisele vive atualmente com a família.

A modelo brasileira Gisele Bündchen determinou a demolição de uma mansão avaliada em cerca de R$ 73 milhões em Surfside, região nobre de Miami, nos Estados Unidos.

O imóvel, adquirido no ano passado, ficava ao lado da residência atual da modelo e em frente à casa do ex-marido, Tom Brady, do outro lado da Baía de Biscayne.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, o terreno será incorporado à propriedade onde Gisele vive com a família, ampliando a área de lazer e a privacidade do local.

Com informações do Page Six

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