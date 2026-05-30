30 de maio de 2026
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Bia do Brás é barrada de restaurantes nos EUA

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ @emeazevedo via @beatrizreisbrasil/Instagram
Nas redes sociais, a ex-BBB questionou as restrições.
Nas redes sociais, a ex-BBB questionou as restrições.

A influenciadora Beatriz Reis, conhecida pela participação no BBB 24, afirmou ter sido impedida de entrar em diversos restaurantes durante viagem a Miami, nos Estados Unidos.

Segundo ela, o problema tem a ver com regras de vestimenta dos estabelecimentos. Bia usava um vestido transparente sobre um biquíni de pedrarias, enquanto seu acompanhante vestia regata.

Nas redes sociais, a ex-BBB questionou as restrições, mas muitos restaurantes da cidade mantêm códigos de vestimenta que limitam o uso de roupas de banho, transparências excessivas e determinados trajes casuais.

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