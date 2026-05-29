O triunfo dramático de João Fonseca diante de Novak Djokovic não é apenas um resultado histórico para a carreira do jovem brasileiro, mas também o marco de um novo momento no tênis mundial. Com a queda do sérvio, o torneio de Roland Garros consagrará um campeão inédito de Grand Slam.

Djokovic era o único tenista da chave masculina em Paris que já havia erguido um troféu desse nível. Antes dele, outros campeões de major como Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Stan Wawrinka já tinham ficado pelo caminho no saibro francês, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz nem sequer participou desta edição.

Maior vencedor da história do tênis masculino, Djokovic buscava em Paris o seu 25º título de Grand Slam e o quarto troféu em Roland Garros.