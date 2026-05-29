Oito estudantes foram resgatados após ficarem presos por horas em uma montanha-russa no parque Pleasure Pier, em Galveston, no estado do Texas, Estados Unidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, a ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (28), quando o brinquedo Iron Shark apresentou uma falha e parou durante o percurso.

Os estudantes participavam de uma excursão escolar organizada por duas instituições de ensino da região de Houston. A administração escolar informou que todos os alunos, funcionários e acompanhantes saíram ilesos.