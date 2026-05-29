A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (28) a suspensão de comercialização, distribuição, propaganda e uso do lote 13/25 de coco ralado da marca Casa de Mãe, após identificar excesso de dióxido de enxofre no produto.

Aditivo utilizado pela indústria alimentícia como conservante e antioxidante, especialmente em produtos desidratados, como frutas secas e coco ralado, o dióxido de enxofre é considerado seguro em concentração dentro dos limites estabelecidos, mas o excesso pode aumentar o risco de efeitos respiratórios e gastrointestinais adversos, bem como de reações alérgicas, principalmente em pessoas com asma e alergias.

Podem ocorrer falta de ar, tosse, chiado no peito e piora de crises asmáticas. Já os sintomas gastrointestinais mais comuns são náuseas, vômito, dor abdominal e diarreia. Algumas pessoas também podem apresentar manifestações na pele, como urticária.