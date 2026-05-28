28 de maio de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/Agência Brasil
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49
  • 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.953,33 cada
  • 2.040 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 798,25 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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