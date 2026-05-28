Escalados para conceder as primeiras entrevistas da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo, em Teresópolis, Casemiro e Weverton tinham boas histórias para contar. Pouco tempo atrás, no caso do volante de 34 anos, e muito pouco tempo atrás, no caso do goleiro de 38, a presença deles no Mundial estava praticamente descartada.

Antes que os experientes jogadores pudessem celebrar a reviravolta, tiveram que deixar a bancada livre para Rodrigo Lasmar. O médico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez um pronunciamento, explicando que a lesão do atacante Neymar é bem mais grave do que vinha sendo dito pelo próprio jogador e por seu clube, o Santos.

Não houve espaço para perguntas ao médico. Então, sobrou para um constrangido Casemiro responder sobre o companheiro lesionado.