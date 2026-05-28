28 de maio de 2026
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COPA DO MUNDO

A convite de Ancelotti, Felipão ministra palestra para jogadores

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafael Ribeiro/CBF
Felipão conversa com jogadores da seleção brasileira
Felipão conversa com jogadores da seleção brasileira

Último treinador campeão do mundo pela seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari esteve na Granja Comary nesta quinta-feira (28) para conversar com o elenco comandado por Carlo Ancelotti.

A presença de Felipão ocorreu a convite do italiano, com quem mantém relação de amizade. Atualmente coordenador técnico do Grêmio, o ex-treinador também passou a ministrar palestras motivacionais nos últimos anos, nas quais aborda os altos e baixos de sua carreira, da conquista da Copa do Mundo de 2002 ao vexame no Mundial de 2014, marcado pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

Na conversa com os atletas, além de manifestar apoio à seleção, Scolari pediu união ao grupo na busca pelo sexto título mundial do país.

"Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: 'eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro'", disse Felipão aos jogadores.

As palavras foram acompanhadas atentamente por Ancelotti. O italiano havia sido recepcionado por Felipão há um ano, quando foi apresentado como técnico da seleção brasileira. Na ocasião, o brasileiro entregou ao colega uma camisa da seleção com o nome de Ancelotti.

Os dois cultivam uma relação de longa data e tiveram trajetórias cruzadas no futebol europeu. Em 2009, quando o gaúcho deixou o comando do Chelsea, foi sucedido justamente pelo italiano.

Antes de deixar a Granja Comary, Felipão foi homenageado pela CBF com uma placa comemorativa em reconhecimento aos principais títulos de sua carreira.

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