Último treinador campeão do mundo pela seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari esteve na Granja Comary nesta quinta-feira (28) para conversar com o elenco comandado por Carlo Ancelotti.

A presença de Felipão ocorreu a convite do italiano, com quem mantém relação de amizade. Atualmente coordenador técnico do Grêmio, o ex-treinador também passou a ministrar palestras motivacionais nos últimos anos, nas quais aborda os altos e baixos de sua carreira, da conquista da Copa do Mundo de 2002 ao vexame no Mundial de 2014, marcado pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

Na conversa com os atletas, além de manifestar apoio à seleção, Scolari pediu união ao grupo na busca pelo sexto título mundial do país.