A convite de Ancelotti, Felipão ministra palestra para jogadores
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Último treinador campeão do mundo pela seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari esteve na Granja Comary nesta quinta-feira (28) para conversar com o elenco comandado por Carlo Ancelotti.
A presença de Felipão ocorreu a convite do italiano, com quem mantém relação de amizade. Atualmente coordenador técnico do Grêmio, o ex-treinador também passou a ministrar palestras motivacionais nos últimos anos, nas quais aborda os altos e baixos de sua carreira, da conquista da Copa do Mundo de 2002 ao vexame no Mundial de 2014, marcado pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha.
Na conversa com os atletas, além de manifestar apoio à seleção, Scolari pediu união ao grupo na busca pelo sexto título mundial do país.
"Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: 'eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro'", disse Felipão aos jogadores.
As palavras foram acompanhadas atentamente por Ancelotti. O italiano havia sido recepcionado por Felipão há um ano, quando foi apresentado como técnico da seleção brasileira. Na ocasião, o brasileiro entregou ao colega uma camisa da seleção com o nome de Ancelotti.
Os dois cultivam uma relação de longa data e tiveram trajetórias cruzadas no futebol europeu. Em 2009, quando o gaúcho deixou o comando do Chelsea, foi sucedido justamente pelo italiano.
Antes de deixar a Granja Comary, Felipão foi homenageado pela CBF com uma placa comemorativa em reconhecimento aos principais títulos de sua carreira.